Borse europee in negativo, Tim in lieve rialzo

Dopo due giorni di rimbalzo tornano in negativo le Borse europee. Milano al momento perde quasi l'1%, fa peggio solo Parigi che scende dell'1,2. Il settore bancario, sotto i riflettori nei giorni scorsi, oggi torna in linea con il listino principale; fanno eccezione solo Banca Monte Paschi e Bper banca che guadagnano ancora oltre il 2%. Resta in lieve rialzo, +0,14%, Telecom Italia, allontanandosi però dal +5% con cui aveva iniziato la seduta, dopo l'annuncio arrivato ieri a mercati chiusi dell'accordo tra ministero dell'Economia e fondo americano Kkr sull'acquisizione della rete Tim.

Mentre oltreoceano è segno meno per i listini di Wall Street, con il Dow Jones appena sotto la parità e il Nasdaq a -0,77%. Qui pesa un aumento superiore al previsto dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti, che a luglio hanno fatto segnare un +0,8% su base annua, in accelerazione rispetto al +0,2 di giugno.