Borse europee in netto calo dopo downgrade debito Usa

Milano amplia le perdite in chiusura e si ferma a -1,32%; perdono tra 1,3 e 1,4 punti percentuali anche gli altri listini principali. Ampiamente in rosso anche Wall Street - indice Dow Jones a -0,33%, calo più marcato per il Nasdaq che perde oltre il 2%. Perdite comunque molto più contenute di quelle che avevano seguito il primo, storico downgrade del debito americano, quello deciso poco più di dodici anni fa, il 5 agosto 2011, da Standard & Poor's. Che aveva fatto crollare i listini a Wall Street di oltre il 6%, e scosso i mercati del debito sovrano, delle valute e delle materie prime. Oggi, invece, le reazioni sono più contenute, anche per i cosiddetti beni rifugio, quelli scelti dagli investitori quando temono l'arrivo di turbolenze finanziarie. Il prezzo dell'oro, per esempio, dopo un balzo avanti nelle prime ore del giorno ora è in lieve calo, appena sopra i 1970 dollari l'oncia.