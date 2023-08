Borse europee in recupero, ancora in rosso la Cina

Avvio in lieve rialzo i mercati europei; poco sopra la parità Londra, Parigi e Francoforte mentre Milano è la migliore a +0,4%. Contrastate invece le Borse asiatiche. In lieve recupero Tokyo e Seoul, dopo i cali della scorsa settimana, mentre restano in rosso i listini della Cina continentale e Hong Kong.

Operatori delusi dalle mosse annunciate dalla Banca centrale: taglio dei tassi inferiore alle attese sui prestiti a un anno, di uno 0,1% contro una previsione di almeno 0,15, ma soprattutto nessuna variazione per i tassi a cinque anni, quelli utilizzati per fissare gli interessi sui mutui. Un nuovo colpo per il settore immobiliare, in crisi per il forte indebitamento dei suoi giganti ma anche per un costante calo delle compravendite dopo anni di corsa sfrenata.

Delusione che crea contraccolpi anche sui mercati valutari, dove lo yuan, nella sua versione offshore, ovvero quella utilizzata per le transazioni con l'estero, si indebolisce fortemente nei confronti del dollaro: oggi ce ne vogliono oltre 7,3 per un biglietto verde, un livello che non si vedeva dal 2007.