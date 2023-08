Borse europee in recupero, sale il prezzo del petrolio

Dopo tre sedute negative di fila avvio in recupero per le Borse europee. Milano sale dello 0,13%, rialzi in linea per Parigi e Francoforte, Londra stabile.

Risalgono anche i listini asiatici: Tokyo e Seoul chiudono vicine alla parità, sono in lieve rialzo Hong Kong e le Borse della Cina continentale. Spinte dalle parole della banca centrale cinese, che promette nuovi stimoli per l'economia e la liquidità con un uso flessibile degli strumenti di politica monetaria. Nessun dettaglio ulteriore, cosa che lascia qualche preoccupazione negli operatori, ma abbastanza per risollevare gli indici in chiusura di settimana.

Mentre è attesa in giornata una riunione dell'Opec+, l'organizzazione dei Paesi produttori di petrolio, che dovrebbero confermare la riduzione degli obiettivi di produzione fino alla fine dell'anno. Cosa che consolida l'aumento del prezzo del greggio, che per la sesta settimana consecutiva chiude più in alto di dove aveva cominciato.