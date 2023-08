Borse europee in rialzo sulla scia delle piazze asiatiche

Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia dei guadagni di Wall Street nella notte e dell'ottimismo alimentato dal pacchetto di interventi messo in campo dal governo cinese nel weekend. In Europa c'è grande attesa per le stime preliminari sull'inflazione di agosto, in agenda, tra domani e giovedì.

L'indice di Parigi sale dello 0,23%, Francoforte avanza dello 0,26% dopo il dato in calo sulla fiducia dei consumatori, Londra registra un progresso dell'1,29% dopo la chiusura di ieri. Nei primi scambi l'Ftse Mib guadagna lo 0,35%. In luce Tim, +2%, dopo il via libera del Cdm all'ingresso del Tesoro nella rete con 2,2 miliardi di euro. Gas sopra i 38 euro mwh mentre il Brent resta sotto gli 84 dollari al barile.