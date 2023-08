Borse europee in rosso, ancora crisi per l'immobiliare in Cina

Avvio in lieve calo per le Borse europee, ancora appesantite dai dati su inflazione e prezzi alla produzione arrivati alla fine della scorsa settimana dagli Stati Uniti, che allontanano la speranza di uno stop nei rialzi dei tassi. Milano a -0,17%, sugli stessi livelli anche gli altri listini principali.

Calo ancora più netto per le Borse asiatiche e in particolare per quella di Hong Kong, che perde oltre il 2%. Effetto di una nuova ondata di vendite sui titoli dell'immobiliare e in particolare su Country Garden, altro gigante del settore gravato da enormi debiti che, secondo voci che circolano da giorni, potrebbe avere difficoltà ad onorare. E che ha presentato oggi conti disastrosi per il primo semestre dell'anno, con perdite che superano i 7 miliardi e mezzo di dollari. Risultato: un nuovo crollo di oltre il 15% del titolo, che già aveva perso il 31,5 % la scorsa settimana e che ormai vale poco più di 80 centesimi di dollaro di Hong Kong, ovvero meno di 10 centesimi di euro.