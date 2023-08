Borse europee in rosso nella prima seduta del mese

Ampliano le perdite a fine seduta le Borse europee, aprendo agosto con una seduta negativa dopo un luglio decisamente positivo, soprattutto per Piazza Affari.

Milano chiude a -0,97%, facendo leggermente meglio di Parigi e Francoforte che calano di oltre 1,2 punti percentuali. A pesare sui listini sono stati nella prima parte di giornata i dati dei cosiddetti indici Pmi, una sorta di misura la fiducia degli operatori economici nella situazione attuale e in quella futura, che per la manifattura restano ben al di sotto di quella soglia dei 50 punti che segna il confine tra crescita e contrazione: 42,7 per l'eurozona, 44.5 per l'Italia e soprattutto 38,8 per la Germania che conferma il momento difficile della sua industria. A farli scivolare ancora più in rosso i dati sulle offerte di lavoro negli Stati Uniti, che a luglio restano sotto la soglia dei 10 milioni.

Dati che mandano in calo, più contenuto, anche Wall Street: Dow Jones appena sotto la parità, Nasdaq a -0,51% dopo una striscia di 13 sedute positive consecutive - la più lunga dal 1987.