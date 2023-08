Borse europee negative, bancarotta in Usa per Evergrande

Borse europee ancora negative nell’ultima seduta della settimana, in un contesto ancora nervoso; Milano a -0,72%, in linea gli altri listini principali.

Segno meno anche per le Borse asiatiche, appesantite dai timori di nuove strette monetarie accentuati da due dati sull'inflazione più elevati del previsto, in India e in Giappone. La peggiore resta però la Borsa di Hong Kong, anche oggi chiude in calo di oltre 1 punto percentuale appesantita dal nervosismo intorno ai settori dell'high tech e dell'immobiliare. Contribuisce a questo clima d'incertezza - pur non pesando direttamente sul listino perché il titolo resta sospeso dalle contrattazioni - la notizia della decisione del gruppo Evergrande di aprire ufficialmente un percorso di 'bancarotta controllata' negli Stati Uniti. Chiedendo la protezione del cosiddetto 'capitolo15', che tutela le aziende straniere da possibili cause o congelamenti di asset su richiesta dei creditori locali. Un passo obbligato nel percorso di ristrutturazione del maxi debito da quasi 32 miliardi di dollari della holding con creditori internazionali.