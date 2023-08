Borse europee negative, Wall Street piatta

Pesa ancora il declassamento del debito degli Stati Uniti da parte dell'agenzia di rating Fitch. Per la borsa di Milano terzo giorno di calo, -0,94%. L'indice milanese a quota 28.697 punti. Cali di poco meno dell'uno per cento anche per gli indici di Francoforte e Parigi.

Situazione più tranquilla a New York, soprattutto per l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici, sceso ieri del 2% e invece oggi in lieve risalita. C'è grande attesa per i conti di due pesi massimi, come Apple e Amazon, saranno pubblicati a mercati chiusi.

A raffreddare i mercati oggi c'è stato l'aumento dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra: +25 punti base, ma due componenti del consiglio direttivo avrebbero voluto un incremento doppio, da 50 punti base.

Tutto questo ha comportato un incremento dei rendimenti dei titoli di Stato. Quelli dei titoli americani decennali salgono di 11 punti base, al 4,18%, sui massimi dallo scorso ottobre. Cresce di 9 punti base anche il rendimento del Btp italiano, che arriva al 4,24%.

Oggi sono state in ribasso anche società che hanno riportato conti trimestrali positivi, come Banco Bpm, -2,30%, e Bper Banca, -4,09%.

Giù del 3,92% anche Tim, dopo i conti. Il suo amministratore delegato, Pietro Labriola, ha risposto a una domanda sulla vendita della rete a Kkr di cui si attende l'offerta entro fine settembre. «Se ci sarà la partecipazione di alcuni azionisti italiani il processo di golden power sarà più semplice», ha detto. Nei giorni scorsi sono uscite notizie sul possibile ingresso al fianco di KKR di Cassa Depositii e Prestiti e del Fondo F2i.