Borse europee positive, a Hong Kong rientro disastroso per Evergrande

Avvio molto positivo per le Borse europee: Milano +0,82%, in linea Francoforte, Parigi la migliore a +0,96%. Londra chiusa per festività.

La notizia del giorno arriva però dalla Borsa di Hong Kong, dove tornano alle contrattazioni dopo 17 mesi di stop imposto dalle autorità cinesi le azioni del colosso immobiliare Evergrande. Numericamente è un rientro disastroso: -80% per il titolo che vale ormai solo 31 centesimi di dollaro di Hong Kong, ovvero meno di 5 centesimi di euro. Si tratta però comunque di un passo importante perché il ritorno in Borsa è una delle condizioni necessarie per portare avanti il complesso percorso di rinegoziazione del debito di Evergrande con i creditori internazionali - 42 miliardi di dollari in obbligazioni, parte di un indebitamento complessivo che supera i 300 miliardi di dollari.

Il calo arriva in una giornata altrimenti positiva per i mercati asiatici, spinti da un nuovo intervento di sostegno del governo di Pechino stavolta mirato direttamente ai listini azionari - semplificazione di alcune procedure e riduzione delle commissioni.