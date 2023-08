Borse europee positive, rimbalzano le banche

Avvio in forte rimbalzo per le Borse europee, e soprattutto per Milano, che apre in rialzo dell'1,43%. Rimbalzo trainato dai titoli bancari, che dopo lo scivolone di ieri fanno tutti segnare rialzi vicini o superiori al 3%. Passi avanti che non bastano comunque a compensare i cali di ieri, che hanno visto i titoli degli istituti a Piazza Affari bruciare quasi 10 miliardi di euro di capitalizzazione. Cali che hanno travolto l'intero settore bancario europeo, molto interconnesso sia a livello di attività sia di partecipazioni finanziarie - ricordiamo per esempio che diverse banche francesi hanno importanti filiali in Italia. L'indice Eurostoxx banche, che raccoglie i principali titoli del settore nel continente, ha lasciato ieri sul terreno oltre il 3 e mezzo percento.