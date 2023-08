Borse europee, prosegue il rimbalzo

Prosegue anche nella seduta di oggi il rimbalzo delle Borse europee. Milano chiude in rialzo dello 0,94%, appena sotto i massimi di giornata; corre Parigi, a +1,52%, trainata da una buona giornata per i titoli del lusso, dopo l'annuncio dell'imminente nascita di un nuovo gigante del settore negli Usa, dalla fusione di Tapestry e Capri holding. La peggiore è Londra che si ferma a +0,41%. A trainare il listino di Piazza Affari sono ancora alcuni titoli bancari - in testa Bpm a +2,94% - ma anche il lusso con Moncler (+3,59%). Avanza in positivo anche Wall Street, con l'indice Dow Jones e il Nasdaq in rialzo di 8 decimi di punto percentuale. Qui la spinta arriva dal dato sull'inflazione negli Stati Uniti, che a luglio risale leggermente - al 3,2% contro il 3 di giugno, dato più basso dal marzo 2021 - ma meno delle attese, rafforzando la speranza in un imminente stop ai rialzi dei tassi d'interesse. E buone notizie sul fronte inflazione arrivano anche per l'Italia: nella lettura definitiva, l'Istat lima ancora al ribasso il dato di luglio, al 5,9%, contro il 6,4 del mese precedente.