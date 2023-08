Borse in calo, preoccupa il mattone cinese, Milano -0,4%, nelle quattro sedute -1,8%

I timori che la crisi del settore immobiliare cinese possa espandersi a macchia d'olio e soprattutto possa inficiare la crescita economica preoccupa le borse. Seduta negativa per le piazze europee che sul finale limano le perdite ma la settimana si chiude in rosso per tutti i principali indici. Milano, -0,4%, -1,8% nelle quattro sedute. Londra -0,65%, Parigi -0,38%, Francoforte -0,65%. A pesare a Piazza Affari banche ed energetici, mentre gas e petrolio restano sotto i massimi della settimana. Maglia nera Mps, -3,99%. Spread stabile ma il rendimento decennale cala al 4,34%. Mista Wall Street, giù il Nasdaq, galleggia il Dow Jones che si appresta a chiudere la settimana peggiore dallo scorso marzo.