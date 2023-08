Borse positive: rimbalzo dopo tre settimane

Apertura positiva per Wall Street: dopo la terza settimana consecutiva in territorio negativo, rimbalza anche New York. Il Dow Jones lo fa debolmente (+0,16%), mentre il Nasdaq parte a buon ritmo (+0,77%) insieme a S&P 500 (+0,47%).

Gli investitori aspettano le parole di Jerome Powell, numero uno della Fed, al vertice dei banchieri centrali a Jackson Hole venerdì pomeriggio.

Anche in Europa procedono bene le borse: anche qui rimbalzo dopo tre settimane di depressione. Milano è la migliore (+1,23%) anche grazie ai titoli bancari, spinti dalle indiscrezioni apparse sulla stampa sull'ipotesi "sconto" alla tassa sugli extraprofitti.

Al di là del rimbalzo tecnico di oggi, i mercati restano preoccupati del fallimento di Evergrande in Cina e della crisi del Dragone. Il boom della Cina è finito: il modello economico che l'ha sollevata dalla povertà è ormai finito. La Cina sta "annegando nel debito ed è a corto di cose da costruire" scrive il Wall Street Journal.