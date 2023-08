Putin: in Ucraina per fermare la guerra. Xi: riformare la finanza globale - DIRETTA

Entra nel vivo il vertice dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) a Johannesburg, con gli interventi dei capi di stato e di governo dei cinque paesi. Sul tavolo la concreta ipotesi di allargare questo formato a nuovi stati.

Il presidente russo Vladimir Putin, in videocollegamento con il vertice del gruppo Brics, ha affermato che la Russia vuole porre fine a una “guerra di sterminio” che, secondo lui, è stata “scatenata dall’Occidente e dai suoi satelliti” in Ucraina, ripetendo la narrativa del Cremlino secondo cui la guerra è stata una risposta forzata alle azioni di Kiev e della Nato. I Paesi del Brics sono "contro l'egemonia" e "le politiche neocolonialiste", ha aggiunto. Ha infine annunciato che Mosca, in qualità di presidente dei Brics il prossimo anno, intende tenere un summit a ottobre del 2024 nella città di Kazan.

Il primo ministro indiano Narendra Modi, nel suo intervento, ha affermato di appoggiare l'adesione di nuovi paesi al formato Brics stesso.

Il leader cinese Xi Jinping ha espresso la necessità di opporsi al “disaccoppiamento e alla coercizione economica”. Ha poi posto l'accento sull'intelligenza artificiale, sulla quale i paesi del blocco dovrebbero rafforzare la cooperazione.