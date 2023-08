Bruce Springsteen si è "ammalato": rimandati due concerti con la E Street Band

Bruce Springsteen si sta prendendo un po' di tempo per riposare e ha rimandato due concerti. Lo scrive la Cnn. Un messaggio pubblicato sui social media del musicista afferma che si è "ammalato". Il messaggio continua dicendo che i concerti del boss con la E Street Band al Citizens Bank Park di Filadelfia "sono stati rinviati" e che il suo team sta "lavorando per riprogrammare le date". I biglietti saranno considerati come validi per gli spettacoli riprogrammati, ha concluso il post. Nel maggio di quest'anno - ricorda sempre Cnn - il cantante è caduto sul palco mentre si esibiva ad Amsterdam, riprendendosi rapidamente dopo essere inciampato su una rampa di scale, mentre eseguiva la sua canzone "Ghosts".