Burlinova, l'agente russa sotto copertura: "È una spia" accusa l'FBI. Coinvolta anche l'Italia

Un'agente sotto copertura a libro paga dell’FSB (Federál'naja služba bezopásnosti, Servizio federale per la sicurezza), i servizi segreti russi: è questa l’accusa con cui l’FBI americano ha incriminato Natalia Burlinova, ufficialmente docente ed esperta di politica internazionale e animatrice di seminari e convegni ai più alti gradi ma, di fatto, pedina dei servizi segreti di Mosca, eredi del famigerato KGB. Ne parla oggi il quotidiano La Repubblica.

L’incriminazione di Burlinova risale al 17 aprile. Ma, appena venerdì scorso, il New York Times ha diffuso un rapporto dell’intelligence statunitense, in cui viene illustrato meglio l’iter, la procedura seguita dagli agenti segreti russi per instillare il verbo putiniano e diffondere la propaganda del Cremlino in Occidente. Vale a dire: servirsi di enti, soggetti di diritto privato, associazioni, think tank ed esperti di vario genere, tutti sulla carta indipendenti, per “reclutare” – come se fossero soldati di un invisibile ma potente esercito – figure influenti e autorevoli, disposte a condividere e propagare le tesi di Mosca. E, magari, farle diventare un domani vere e proprie “spie”.

Si è scoperto che Natalia Burlinova, attraverso la sua Public Initiative Creative Diplomacy (Picreadi), si è insinuata negli ultimi anni anche in Italia. E lo ha fatto massicciamente, coinvolgendo diversi esperti e organizzando eventi e seminari tra il nostro Paese e il suo: nel 2017, scrive sempre Repubblica, nell’ambito del programma annuale “Meeting Russia” (che ha l’obiettivo di ospitare nella capitale russa giovani intellettuali occidentali), Burlinova aveva invitato all’Università di San Pietroburgo Maria Michela D’Alessandro; nel 2019 era stata la volta di Karolina Muti, ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali; due anni fa, Eleonora Tarufo (ISPI). Ma non erano mancate occasioni di incontro, confronto e dibattito anche in Italia: a Milano, sempre nel 2019, si era tenuto il seminario “Russian Foreign Policy: Facing International Turbulence”, con la collaborazione dello stesso ISPI.

Non è la prima volta, del resto, che l’FSB adotta articolate strategie, degne della “gloriosa” tradizione del controspionaggio sovietico, per portare avanti i propri piani e raggiungere obiettivi non altrimenti raggiungibili: ossia, creare un vasto fronte comune d’opinione pubblica, che poi influenzi la politica e i suoi decisori, per sostenere l’immagine della Russia nel mondo, e di conseguenza l’emblema del suo potere, Vladimir Putin.

La notizia del coinvolgimento del nostro Paese nell’attività capillare con cui Mosca cerca di diffondere la sua propaganda in tutto l’Occidente conferma, una volta di più, quanto alta sia la considerazione di cui l’Italia gode nell’indice di priorità del presidente Putin. Consapevole com’è, lui stesso, dei tanti estimatori che può vantare a Roma.