Cadavere in mare a Fregene, sul litorale laziale. Lo ha avvistato un diportista

A 6 miglia al largo di Fregene la guardia costiera ha recuperato il cadavere di un uomo. Ad intervenire è stata un' unità di guardia del Sar alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino dopo l'allarme dato, con una chiamata al numero d'emergenza in mare 1530, da un diportista. La motovedetta ha recuperato a bordo il corpo ed è stato avvisato il Pm di turno di Civitavecchia. E' stato allertato il medico legale per l'ispezione prima del trasferimento del cadavere in obitorio. A quanto si è appreso,il corpo non sarebbe in acqua da molto ed ha una maglietta con il logo di una nota discoteca di Roma ed un vistoso tatuaggio su un braccio. Indossava pantaloni lunghi oltre la maglietta nera.