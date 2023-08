Caivano, la madre di una delle due vittime: "Siamo stati minacciati". Domani la visita di Meloni

“ Minacciati , derubati , costretti a vivere chiusi in casa ”: da quando hanno denunciato gli abusi sessuali subiti dalle loro bambine, i genitori delle vittime del branco del Parco Verde sono oggetto di minacce. “Stiamo subendo minacce dal quartiere, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori, non mi sento al sicuro: ho bisogno di parlare con la presidente Meloni , voglio parlare con lei. Domani venga nella scuola frequentata da mia figlia e da mia nipote ” ha precisato la donna, sempre secondo quanto riferito dal legale. La madre ha raccontato inoltre che a suo figlio, fratello della vittima, colui che per primo ha rotto il muro di omertà, è stato rubato lo scooter, “e questa è una minaccia”.

Ieri sera, intanto, si è tenuta una marcia di solidarietà convocata da don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde, colui che ha invitato direttamente la presidente Meloni. Il sacerdote, in prima linea per la legalità, è uno dei pochi simboli – tra i tanti che popolano il contesto di degrado e abbandono del Parco Verde – che si batte senza sosta, da anni, per un riscatto finora solo sognato. Come è stato sottolineato, alla manifestazioni di ieri, senza slogan e striscioni, senza fiaccole o altri segni, gli abitanti di Caivano non c’erano: la maggior parte dei presenti ha raggiunto il Comune da Napoli e dai quartieri limitrofi al Parco Verde. Sempre ieri, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha invocato la presenza dell’esercito.