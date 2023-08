Calcio d'agosto: la Fiorentina si impone sul Nizza, il Torino soccombe con il Reims

Calcio d'agosto, ovvero quando i match estivi assumono consistenza con l'apertura della stagione ufficiale alle porte. La partenza della Coppa Italia e l'inizio del campionato di Serie A ormai a un passo non fanno che rendere tutto più sapido. Quanto visto in campo permette ai tecnici di tirare le prime somme e, soprattutto, di apportare correttivi. Se necessario chiedendo a presidenti e ds altri rinforzi.

Le partite. La Fiorentina ha superato per 2-1 il Nizza nella seconda gara valida per il quadrangolare “SelaCup” in Inghilterra, a Newcastle: viola in rete dopo 17 minuti con Jovic, schierato terminale d'attacco; raddoppio al 35' con Kouamè. Successo meritato per la squadra di Vincenzo Italiano che nella ripresa ha fatto esordire l'ultimo acquisto, il centrocampista argentino Gino Infatino, e ha dovuto sostituire Ikoné per un fastidio muscolare. La rete del Nizza è arrivata nei minuti finali con una magia del giovane Bouanani, un tiro imprendibile per Terracciano. Da domani i gigliati riprenderanno ad allenarsi al Viola Park dove tornerà a disposizione Gaetano Castrovilli dopo il mancato superamento delle visite mediche con il Bournemouth, mentre il colombino Yerry Mina è volato in Colombia per sbrigare alcune pratiche e rientrerà mercoledì.