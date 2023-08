Non solo cifre monstre dai sauditi: per la stampa, Kane dal Tottenham al Bayern per 100 milioni

Stavolta l'offerta da capogiro non viene da Riad, dalla Saudi League che sta conquistando a suon di milioni una serie di fuoriclasse nell'ultima parte della carriera, ma non solo. Cento milioni di euro per Harry Kane, 30 anni, centravanti del Tottenham e della nazionale inglese: è questa l'ultima offerta del Bayern Monaco alla società londinese, e secondo il tabloid tedesco “Bild” il club alla fine avrebbe ceduto.

Dopo tanti no, assicura dall'Inghilterra “The Athletic”, gli Spurs avrebbero acceso il disco verde: informazione confermata da fonti tedesche; secondo Bild Sport, infatti, "mancano solo pochi dettagli perché l'affare vada in porto".