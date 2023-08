Un'altra stella nella Saudi League: le voci cedono il passo all'ufficialità, Neymar è dell'Al-Hilal

Cristiano Ronaldo, Benzema, ora Neymar: l'Arabia Saudita vanta una concentrazioni di campioni inimmaginabile fino a pochissimi anni fa. "Sono qui in Arabia Sadita, e sono un 'Hilali'". Con questo post su X, già Twitter, Neymar ha annunciato che da oggi è ufficialmente un giocatore della Saudi League. I media brasiliani ipotizzano ora che O Ney venga presentato dal suo nuovo club venerdì o sabato, giorno quest'ultimo in cui potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto nella partita di campionato che l'Al Hilal giocherà tra le mura domestiche contro l'Al Fayha.