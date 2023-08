Addio Turchia: Zaniolo lascia il Galatasaray dopo appena sette mesi e approda all'Aston Villa

Il travagliato divorzio dalla Roma , l'arrivo in Turchia (sponda Galatasaray) , l'addio al Bosforo dopo meno di un anno. Nicolò Zaniolo lascia la squadra di mister Buruk per approdare alla corte di Unai Emery, all'Aston Villa. Stando al "Birmingham Mail", il 24enne centrocampista italiano si sarebbe già sottoposto alle visite mediche e ritroverà come dirigente quel Monchi che nel 2018 lo portò in giallorosso. Zaniolo, individuato dai Villains come sostituto ideale di Buendia, atteso da un lungo stop per infortunio, saluta dunque il Galatasaray dopo appena sette mesi mesi.