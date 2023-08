Premier, il Chelsea ha la meglio sul Liverpool: Caicedo ai Blues per la cifra record di 133 milioni

Caicedo va anche al terzo posto nella classifica dei trasferimenti più costosi della storia del calcio, dopo il brasiliano Neymar (dal Barcellona al PSG per 222 milioni dieuro nel 2017) e il francese Kylian Mbappé, trasferito a titolo definitivo dal Monaco al PSG lo scorso anno per 180 milioni di euro. Enorme la plusvalenza del Brighton, che per prendere Caicedo nel 2021 dall'Independiente del Valle aveva pagato appena 5 milioni di euro.

Sembrava che il Liverpool avesse beffato il Chelsea e invece i Bleus hanno messo la freccia chiudendo il trasferimento. Il centrocampista ecuadoregno del Brighton, Moises Caicedo, è passato alla squadra londinese per una cifra stimata dalla stampa britannica in 115 milioni di sterline (133 milioni di euro), un record nel campionato inglese.

"Il centrocampista 21enne ha firmato un contratto di otto anni qui a Stamford Bridge, con un anno in più come opzione", ha fatto sapere il club londinese sul proprio sito web. "Sono davvero entusiasta di unirmi a un grande club e non ho dovuto pensarci due volte quando il Chelsea mi ha contattato, sapevo solo che volevo firmare per questo club", ha invece commentato il giocatore.