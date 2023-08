Il Real Madrid ha un nuovo portiere: con Courtois fermo ai box, ecco Kepa dal Chelsea

La valutazione, come in realtà era probabile, ha avuto come esito l'acquisto di un altro portiere. Il Real Madrid ha risolto il problema della lunga assenza per infortunio di Thibaut Courtois annunciando ufficialmente l'ingaggio dell'estremo difensore spagnolo Kepa Arrizabalaga, che arriva in prestito per un anno dal Chelsea. Mister Carlo Ancelotti aveva espresso fiducia nel secondo del belga, l'ucraino Andrij Lunin , ma alla fine i Blancos hanno optato per il consolidamento del reparto.

"La nostra squadra è rinforzata da un portiere con esperienza internazionale, che ha vinto la Nations League 2023 con la Spagna e ha giocato più di cento partite di Premier League - sottolinea il club madrilendo -. A 28 anni Kepa è reduce da cinque stagioni al Chelsea, con cui ha vinto una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea e un'Europa League".