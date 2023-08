Mondiali di calcio femminili: le statunitensi favoritissime e le olandesi approdano agli ottavi

Nessuna reale chance di qualificazione per le asiatiche, e Portogallo fuori per un punto. Il gruppo E del Mondiali di calcio femminili, di scena in Australia e Nuova Zelanda, dà il suo responso. Olanda a valanga sul Vietnam e passaggio del turno assicurato.

Le orange, al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, si sono imposte per 7-0, doppietta per la neo centrocampista del Manchester City, Jill Roord.

Nell'altra gara conclusiva del girone le statunitensi - che restano superfavorite pur avendo vinto solo un match - hanno bloccato il Portogallo sullo 0-0. Accedono agli ottavi di finale l'Olanda, con 7 punti, e gli Usa, a quota 5. Fuori Portogallo (4) e Vietnam fermo a zero punti.