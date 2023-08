Mondiali di calcio femminili: Inghilterra ai quarti. Le "leonesse" battono la Nigeria ai rigori

La conquista dell'approdo ai quarti di finale, ma che fatica. A Brisbane, in Australia, le campionesse d'Europa hanno battuto solo ai calci di rigore la Nigeria, giocando dall'87' in dieci per l'espulsione di James. La gara è rimasta inchiodata sullo 0-0 sia nei tempi regolamentari che nei supplementari.

Nella lotteria dei rigori, fatali alle africane i due errori di Oparanozie e Alozie. Punteggio finale 4-2. Di Kelly il penalty decisivo che porta l'Inghilterra ai quarti contro la vincente del match tra Colombia e Giamaica.