Mondiali di calcio femminili, ottavi: vittorie nette di Spagna e Giappone che sbarcano ai quarti

Per la Spagna doppietta di Aitana Bonmatí Conca e reti di Redondo Ferrer, Codina ed Hermoso. Non basta, alle elvetiche, l'illusorio pareggio nel primo tempo con un autogol di Codina. La Spagna accede così per la prima volta nella sua storia tra le prime otto in un Mondiale e ora attende la vincente del match tra Sudafrica e Olanda in programma domani.

Nel match tutto europeo tra Spagna e Svizzera si affermano le furie rosse che approdano ai quarti di finale dei Mondiali femminili. Le iberiche hanno travolto infatti per 5-1, in rimonta, la Svizzera ad Auckland davanti a oltre 43mila spettatori.

Nell'altro match valido per gli ottavi, è il Giappone a conquistare il passaggio ai quarti di finale. La nazionale del Sol Levante si è imposta per 3-1 sulla Norvegia nel match disputato a Wellington. Vantaggio giapponese al 15° per l'autorete di Engen, poi è Reiten al 20° a riportare la partita in equilibrio. Nella ripresa, però, il Giappone va in gol con Shimizu e Miyazawa e chiude sul 3-1, staccando così il pass per i quarti di finale. Prossima avversaria la vincente della sfida tra Svezia e Stati Uniti.