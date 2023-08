L'Australia supera la Francia per 7-6 ai calci di rigore nei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. Al termine di una partita infinita, sullo 0-0 dopo i tempi supplementari, non basta la cinquina dei tiri dal dischetto per decidere il vincitore, ma si deve proseguire fino al decimo penalty per ciascuna squadra. L'Australia accede alla semifinale che disputerà mercoledì 16 agosto a mezzogiorno ora italiana.