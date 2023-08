L'Inghilterra supera la Colombia per 2-1 ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2023 in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le sudamericane passano in vantaggio al 44esimo con Leicy Santos, ma le britanniche pareggiano subito grazie a Lauren Hemp. Al 63esimo il gol che rovescia il risultato siglato dall'inglese di origini italiane, Alessia Russo. Mercoledì 16 agosto a mezzogiorno l'Inghilterra affronterà l'Australia in semifinale.