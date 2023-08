Mondiali di calcio femminili: l'Inghilterra batte l'Australia 3-1. In finale duellerà con la Spagna

Le Leonesse hanno aperto le marcature con Ella Toone al 36', ma sono state raggiunta da una rete della stella delle Matildas, Sam Kerr, al 18' della ripresa. Il pareggio non ha demoralizzato le inglesi che hanno chiuso la partita con le reti di Lauren Hemp (26') e Alessia Russo (41'). La Spagna ieri aveva battuto la Svezia per 2-1.

L'ultimo atto, in programma domenica alle 12 ora italiana, non ha precedenti perché nessuna delle due nazionali era mai arrivata in fondo in una Coppa del mondo. Le Leonesse avevano chiuso al terzo posto nel 2015 ma è la prima finale dal 1966 per il calcio inglese (in quel caso poi gli uomini batterono la Germania all'ultimo atto).

Grande delusione per le Matildas padrone di casa spinte da gran parte dei 75mila tifosi sulle tribune mentre i supporter inglesi hanno intonato il coro "It's coming home", sfidando la superstizione visto che era stato cantato agli europei del 2020 culminati con la sconfitta in finale a Wembley contro l'Italia.