Mondiali di calcio femminili: superata quota un milione di tifosi negli stadi del torneo

Passione, fedeltà ai colori, semplice curiosità: ingredienti fondamentali che stanno permettendo di rendere i Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda una manifestazione decisamente partecipata. Un milione di tifosi, infatti, ha già attraversato i tornelli degli stadi che ospitano il torneo.

Per questo l'organizzazione ha deciso di festeggiare l'evento con una cerimonia in occasione della partita tra Portogallo e Stati Uniti, all'Eden Park di Auckland: la statunitense Rebecca Sheely del Colorado è stata la milionesima supporter ad entrare in uno stadio durante la competizione iridata e per questo è stata accolta da “Tazuni”, la mascotte dei Mondiali. Rebecca e sua figlia Janelle hanno seguito la squadra degli Stati Uniti nelle ultime tre Coppe del Mondo femminili FIFA e sono state felicissime della "sorpresa" della Fifa: "Credo che ci serva un'altra valigia", ha detto Rebecca ridendo mentre veniva riempita di gadget da Tazuni.

Madre e figlia hanno raccontato di aver viaggiato per tutta la Nuova Zelanda per assistere alle partite delle connazionali e ammirare le attrazioni locali; e di essere rimaste colpite dal modo in cui il Paese ospitante ha accolto il torneo. "Le persone sono molto più consapevoli e interessate rispetto ai Mondiali precedenti. Tutti sono coinvolti - hanno rimarcato -. Abbiamo parlato con un negoziante a caso e persino lui ci ha chiesto della partita. Non siamo abituati a questo. È semplicemente fantastico".