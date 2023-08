Coppa Italia: su 11 squadre di Serie A finora in campo, passano il turno in 9. Out Empoli e Monza

Primissimi responsi dall'apertura della stagione ufficiale di calcio, e non mancano le sorprese. Se larga parte della squadre di Serie A impegnate nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia (12 in tutto, manca il Torino che oggi sfida la Feralpisalò) risponde all'appello superando l'esame, Empoli e Monza non riescono a evitare la bocciatura.

La squadra di Zanetti viene fermata in casa dal Cittadella: Caputo illude i toscani dopo appena 8 minuti, ma i veneti ribaltano il risultato nella ripresa. Match casalingo fatale anche per i brianzoli di mister Palladino battuti dalla Reggiana. Identici il risultato e la dinamica delle reti. Lombardi avanti con D'Ambrosio; i granata tuttavia non si perdono d'animo e portano a casa la sfida grazie a una “remunatada” che prende corpo nella seconda frazione.

Qualificate ai sedicesimi Udinese, Bologna, Verona, Sassuolo, Frosinone, Genoa, Cagliari, Salernitana e Lecce. Da appuntare sul taccuino, quanto alle marcature, almeno due dati. Mateo Retegui firma subito una doppietta con la maglia die Grifoni. E il primo gol, da autentico rapace d'area, si fa attendere appena 32 secondi.