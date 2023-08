Bufera Rubiales: la Fifa apre un procedimento. Il governo spagnolo: "La Federcalcio agisca"

Intanto Rubiales avrebbe detto di “essere forte e di avere la coscienza tranquilla” alla cerchia dei suoi collaboratori alla viglia dell'assemblea straordinaria della Federcalcio. Lo fa sapere il quotidiano El Español. Parole che vengono interpretate come la volontà di difendersi sino alla fine, escludendo quindi l'ipotesi di dimissioni. Semmai sembra che la sua speranza sia cavarsela con qualche mese di sospensione dell'incarico.

Diversi media spagnoli raccontano che ieri Rubiales è rimasto chiuso nel suo ufficio tutto il giorno, continuando a sperare in un intervento a suo favore della giocatrice Jenni Hermoso. In serata, invece la doccia fredda: la campionessa del mondo non solo non l'ha assolto, ma anzi, rompendo il silenzio, ha chiesto "misure esemplari" nei suoi confronti. Ma Rubiales insiste ripetendo a tutti di essere convinto di "non aver fatto nulla di male". Ed emergono nuovi dettagli sui tentativi che fece la Federazione per convincere Hermoso a registrare il video di scuse insieme a Rublales: il quotidiano El Mundo Deportivo fa sapere che le pressioni furono fatte anche sulla capitana della Nazionale, Ivana Andrés.

La parola quindi all'assemblea straordinaria di domani.