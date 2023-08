Il bacio di Rubiales a Hermoso, il premier Sanchez: "Gesto inaccettabile, chiarisca fino in fondo"

La motivazione addotta non convince minimamente il numero uno del governo spagnolo. "Quello che abbiamo visto a Sydney è stato un gesto inaccettabile. Penso che le scuse che ha dato Rubiales non siano sufficienti, non siano adeguate e che quindi debba continuare ad attivarsi per chiarire quello che abbiamo visto tutti". Lo afferma il premier Pedro Sanchez tornando sulla bufera che ha coinvolto il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per il bacio sulle labbra alla calciatrice Jennifer Hermoso alla premiazione dei mondiali in Australia.

Rubiales in un video aveva definito il suo gesto "spontaneo" e "senza cattive intenzioni", impegnandosi a prestare "maggiore attenzione" alle sue azioni. Tra i primi a bacchettarlo erano stati la ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, e quello dello Sport, Miquel Iceta.