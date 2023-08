Buffon: "28 anni sono volati grazie al tifo, alle lacrime e all'amore dei miei sostenitori"

"Ventotto anni di carriera mi sembra un risultato incredibile, quasi impensabile, soprattutto per la continuità di rendimento dimostrata in quasi tre decenni. Questo, secondo me, è l'aspetto che più determina il valore di una carriera sportiva, in questo caso la mia". È la riflessione di Gigi Buffon, portiere della nazionale italiana e di Parma, Juventus e Paris Saint-Germain, pubblicata sul sito della società gialloblù all'indomani dell'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato.