Riparte la Serie A: anche le nostre stelle verso la Saudi League. Fari sul Napoli targato Garcia

La Premier di Moises Caicedo, approdato al Chelsea dal Brighton per 133 milioni di euro . La Liga di Jude Bellingham che ha lasciato il Borussia Dortmund per sbarcare al Real, costo 103 milioni. E ancora, la Ligue 1 francese (dove però a dare la carte nei fatti è il solo Psg) di Manuel Ugarte arrivato a Parigi dallo Sporting Lisbona per 60 milioni. Ma Inghilterra, Spagna, in parte Francia e Germania, quest'anno non sono i soli mercati più danarosi del pallone globale. A far la parte del leone è, infatti, l'Arabia Saudita che - dopo aver portato Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr - è riuscito a “sedurre” con contratti faraonici il Pallone d'oro Benzema, Neymar , Koulibaly, Kanté, Milinkovic-Savic. A testimonianza che non stia attraendo solo stelle “sul viale del tramonto”, un fattore che da una parte rende sempre più sapida la sfida tra leghe col portafogli senza fondo, ma che dall'altra accende preoccupazioni in assenza di regole che contengano una realtà con disponibilità finanziarie pressoché illimitate.

Premessa per sottolineare che anche il calcio italiano beneficia degli incassi delle partenze, confermandosi tuttavia come un movimento che non può trovare posto sul podio dei campionati in grado di ingolosire, e assicurarsi, le punte di diamante del pallone internazionale. Meglio perché va consolidandosi la tendenza di un calcio tricolore più sostenibile? L'interrogativo è aperto, ma appare abbastanza evidente che sia un fenomeno più subìto che governato.

Ci siamo, sabato 19 agosto riparte la Serie A e i riflettori non possono che essere puntati sul Napoli Campione d'Italia.