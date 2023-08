Il Mancio dalle nove vite dopo le dimissioni promette di rinascere ancora

L'avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, che si conclude oggi, domenica 13 agosto, con l'ufficializzazione delle dimissioni, incomincia il 14 maggio 2018. L'ex attaccante di Sampdoria e Lazio subentra a Gian Piero Ventura dopo l'esclusione degli azzurri dai Mondiali in Russia. Sorteggiata nel gruppo J delle qualificazioni per gli Europei 2020, la Nazionale di Mancini esordisce il 23 marzo 2019 vincendo contro la Finlandia per 2 a 0 e accedendo alla fase finale con tre turni di anticipo. Gli azzurri conquistano anche il primato assoluto di imbattibilità alle qualificazioni europee con 40 risultati utili consecutivi.

(GettyImages) La Federcalcio italiana presenta il nuovo allenatore Roberto Mancini, 15 maggio 2018

La pandemia porta a rinviare di un anno l'Europeo, mentre gli uomini di Mancini approdano alla fase finale della Nations League 2020-2021. A fine marzo 2021 l'Italia gioca le sue prime tre partite nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, vincendole tutte e tre per 2-0. Il 17 maggio 2021 Mancini firma con la Nazionale un rinnovo quinquennale fino al 2026. Nel giugno 2021 gli azzurri affrontano la fase finale degli Europei. L'Italia si classifica prima nel Gruppo F davanti a Galles, Svizzera e Turchia. Agli ottavi supera l'Austria per 2-1 dopo i tempi supplementari e ai quarti batte il Belgio sempre per 2-1. Quindi è la volta della Spagna, e potrebbe essere la vera finale: gli azzurri passano in vantaggio, si fanno pareggiare a dieci minuti dal termine ma riescono a passare ai rigori. Nella finale a Wembley contro l'Inghilterra i padroni di casa vanno in vantaggio dopo soli due minuti. Una doccia gelata, ma l'Italia ostenta sicurezza, al 67esimo un gran gol di Leonardo Bonucci pareggia i conti e ancora una volta è la lotteria dei rigori a incoronare la Nazionale azzurra campione d'Europa. Passa agli annali la foto dell'abbraccio tra Mancini e il "gemello del gol" Gianluca Vialli, suo amico ed ex compagno di squadra alla Sampdoria, da anni malato di un tumore che lo porterà a morire un anno e mezzo dopo.

Getty Roberto Mancini con Gianluca Vialli

L'Italia intanto è imbattibile e continua a dimostrarlo sul campo. Grazie ai pareggi maturati contro Bulgaria (1-1) e Svizzera (0-0) e alla vittoria contro la Lituania (5-0), la striscia di risultati utili consecutivi arriva a 37 partite, cioè 30 vittorie e sette pareggi, superando i precedenti di Brasile e Spagna. Il 6 ottobre 2021, nelle semifinali della UEFA Nations League 2020-2021, arriva però una sconfitta, 1-2 a Milano contro la Spagna. Quattro giorni dopo una nuova vittoria, 2-1 contro il Belgio nella finale per il terzo e quarto posto. Mancano solo due partite per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar e per l'Italia sembra quasi fatta, ma l'1-1 contro la Svizzera e lo 0-0 con l'Irlanda del Nord costringe gli azzurri ad andare ai play-off contro la Macedonia del Nord. Per chi ha superato Spagna e Inghilterra rispettivamente nella semifinale e nella finale degli Europei potrebbe essere una passeggiata. A sorpresa però gli uomini di Mancini perdono 1-0 e devono dire addio ai Mondiali.

(GettyImages) Roberto Mancini durante Italia-Macedonia del Nord