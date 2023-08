Il Psg "perdona" Mbappé e lo reintegra nella prima squadra

Il Paris Saint Germain reintegra Kylian Mbappé, che torna così ad allenarsi con la squadra guidata da Luis Enrique. Sabato il Psg ha pareggiato in casa per 0-0 con il Lorient. "Dopo discussioni molto costruttive e positive tra il Paris Saint Germain e Kylian Mbappé prima della partita Psg-Lorient, il giocatore è stato reintegrato questa mattina per l'allenamento in prima squadra", rende noto un comunicato della società. Sabato l'attaccante ha seguito la partita dalla tribuna del Parco dei Principi insieme al nuovo arrivato, Ousmane Dembélé.