Jenni Hermoso smentisce Luis Rubiales: "Il bacio non era consensuale"

Jenni Hermoso, la calciatrice campionessa del mondo della nazionale spagnola, smentisce in un comunicato la versione del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, e spiega che "in nessun momento" ha acconsentito al bacio che il dirigente sportivo le ha dato sulla bocca.

Le dichiarazioni della calciatrice sono riportate all'interno di un comunicato rilasciato da tutte le giocatrici tramite il sindato Futpro.

Jenni Hermoso: "Voglio chiarire che in nessun momento ho acconsentito al bacio che mi ha dato e in nessun caso ho cercato di sollevare il presidente. Non tollero che venga messa in discussione la mia parola, tanto meno che vengano inventate parole che non ho detto".

Tutte le giocatrici della Spagna hanno anche dichiarato che non torneranno in Nazionale se l'attuale dirigente continuerà ad essere ai vertici della Federazione: "Chiediamo cambiamenti reali, sia sportivi che strutturali, che aiutino la squadra a continuare a crescere, per poter trasferire questo grande successo che abbiamo ottenuto alle generazioni successive".

Oramai è scontro tra le campionesse di calcio spagnole e il presidente della Federcalcio Luis Rubiales, dopo che il dirigente sportivo, in un discorso che ha spiazzato tutti, ha annunciato che non si sarebbe dimesso e ha parlato di un bacio "consensuale" con la calciatrice Jennifer Hermoso e di un linciaggio contro di lui, le atlete hanno risposto facendo quadrato.