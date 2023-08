Spalletti e Conte in testa al totonomi per succedere a Mancini

Luciano Spalletti e Antonio Conte sarebbero al momento i favoriti per il toto allenatore dopo le dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale azzurra. Secondo quanto segnala l'agenzia Agimeg, Eurobet avrebbe già aperto le quote sul nuovo commissario tecnico dell'Italia. Spalletti e Conte come successori di Mancini sarebbero rispettivamente a 2.50 e 3.00.

Tra i nomi quotati anche Fabio Cannavaro, dato a 8.00, Filippo Inzaghi a 10.00, passando per Gennaro Gattuso (11.00) e Daniele De Rossi (15.00) fino a Fabio Grosso (31.00) che tirò il rigore decisivo nella finale dei Mondiali 2006 contro la Francia. A pari merito a quota 61.00 ci sono invece Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e Stefano Pioli.

Intanto iniziano a uscire le prime indiscrezioni, anche se per ora senza nulla di ufficiale, sul futuro di Mancini. Secondo il quotidiano saudita Al-Riyadi, citato dall'Adnkronos, l'ex ct azzurro sarebbe in trattative per guidare la nazionale dell'Arabia Saudita per i prossimi tre anni, fino ai Mondiali del 2026.