Mancini accolto a Riad: "Fiero di questo incarico, abbiamo iniziato a parlarne a metà agosto"

È il giorno della presentazione di Roberto Mancini a Riad come nuovo commissario tecnico della nazionale dell'Arabia Saudita. L'appuntamento in un albergo della capitale. Il suo contratto durerà quasi tre anni e mezzo, per un ingaggio da circa 90 milioni di euro in tutto, 25 milioni a stagione.

In un video diffuso dall'account di "X" della tv saudita Al Ekhbariya si vede l'allenatore accolto in aeroporto con un mazzo di fiori. "Ringrazio il presidente che ha scelto me come ct dell'Arabia Saudita, sono molto fiero di essere qui per questo incarico", ha detto Mancini. La prima sfida per i Green Falcons, quasto il soprannome della nazionale dell'Arabia Saudita, sarà un'amichevole l'8 settembre contro la Costa Rica.