Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita

Roberto Mancini ha firmato come commissario tecnico dell'Arabia Saudita e partirà lunedì per Riad, dove già domani sarà presentato nel suo nuovo ruolo. L'ipotesi era stata già ventilata il giorno stesso delle dimissioni di Mancini da allenatore della nazionale italiana ed è stata confermata all'Ansa da ambienti vicini al tecnico.

L'ex allenatore della Nazionale italiana, che si è dimesso il 13 agosto scorso, volerà in queste ore a Riad in vista della presentazione ufficiale in programma domani alle 17 locali, le 16 in Italia. Mancini firmerà un contratto fino al 2027, anno in cui l'Arabia Saudita organizzerà la Coppa d'Asia. Il debutto in panchina invece è previsto per l'8 settembre a Newcastle nell'amichevole contro la Costa Rica.