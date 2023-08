Alle 20.45 in campo Cagliari-Inter: i sardi sperano nei tre punti in casa

L'I nter si presenta a Cagliari dopo aver battuto il Monza nella prima giornata.

Simone Inzaghi, che non ha parlato alla vigilia del match, può contare sul recupero di Darmian, che dopo la gara contro il Monza aveva accusato un problema alla caviglia. Ancora fuori Acerbi, davanti a Sommer ci saranno Darmian, De Vrij e Bastoni. Sugli esterni confermati Dumfries e Dimarco, così come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al centro. Davanti, accanto a Lautaro, Thuram resta favorito su Arnautovic. In attesa di buone notizie da Monaco di Baviera (leggi Pavard), l'Inter vola a Cagliari per continuare a correre. Nel posticipo della seconda giornata i nerazzurri in Sardegna vanno a caccia di tre punti affidandosi ancora a Lautaro Martinez, che punta a ripetersi dopo la doppietta della gara d'esordio col Monza. Scalpitano tra gli altri Frattesi e Arnautovic. I nerazzurri si presentano all'appuntamento dopo aver vinto sei delle ultime sette trasferte contro il Cagliari in campionato, tra cui le tre più recenti nel 2019, nel 2020 e nel 2022.

In casa Cagliari, che arriva dal pareggio 0-0 con il Torino, mister Claudio Ranieri sarà costretto a rinunciare all’infortunato Gianluca Lapadula, e vuole andare sul sicuro per l'esordio casalingo in Serie A con l'Inter. Fuori gli infortunati Desogus, Mancosu e Pereiro più Lapadula e Rog, per i quali i tempi di recupero sono ben più lunghi; presenti anche Capradossi e Kourfalidis, oggetto di voci di mercato, con Ranieri che ieri in conferenza ha dichiarato che giocherà chi starà meglio. Possibile conferma del 3-4-2-1, con ballottaggio tra Pavoletti e Luvumbo. Grande atmosfera all'Unipol Domus: tutto esaurito con oltre 16.000 spettatori.

Le parole del mister: "La squadra si è disimpegnata bene, ora dobbiamo stare attenti e pratici perché l'Inter al primo pallone ti punisce", le parole di Claudio Ranieri nella conferenza dell'antivigilia. Essere belli non è il mio modo di giocare a calcio: dobbiamo essere pratici. Sarà una sfida di un gruppo contro un altro gruppo: l'Inter ha tanti campioni, possiamo anche fare la partita perfetta ma loro trovano il colpo del fuoriclasse. Dobbiamo avere la mentalità giusta". Per l'Inter che Ranieri ha allenato da settembre 2011 a marzo 2012, ha grande rispetto ma anche consapevolezza che il Cagliari possa giocarsela: "L'Inter sa attaccare e andare in contropiede. Ha fatto cose incredibili, come la finale di Champions League, e punta la seconda stella. Ma siamo pronti, sappiamo cosa significa affrontare la squadra di Inzaghi".