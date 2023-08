In campo Napoli-Sassuolo: obiettivo vincere per i partenopei

In casa Napoli, i tifosi azzurri sperano nel primo match in casa da campioni d'Italia contro il Sassuolo. Rudi Garcia punta sul rientro di Kvaratskhelia che gli consentirà di avere il miglior calciatore della scorsa stagione da titolare. Ha recuperato definitivamente il georgiano ed è pronto a fare la differenza. Con lui in attacco come sempre Osimhen. Il nigeriano, reduce dalla doppietta al Frosinone, non ha intenzione di fermarsi.

In conferenza stampa, alla vigilia della trasferta, Alessio Dionisi tecnico del Sassuolo, sa che non ci sarà Domenico Berardi: "Si è allenato con la squadra ma abbiamo deciso di non portarlo a Napoli perché deve raggiungere la migliore condizione. Sarà sicuramente disponibile per la sfida contro il Verona". Senza il suo giocatore più carismatico il Sassuolo è atteso da un "Maradona" da tutto esaurito.