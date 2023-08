Alle 18.30 Fiorentina-Lecce, la sorpresa giallorossa insidia il campo viola

Alle 18.30 Fiorentina e Lecce si affrontano allo stadio Artemio Franchi di Firenze nella gara valida per la seconda giornata di Serie A. Su 38 volte che le due squadre si sono affrontate in una sfida diretta tra Serie A, Serie B e Coppa Italia ci sono state 11 vittorie del Lecce, 15 della Fiorentina e 12 pareggi, con 33 reti dei giallorossi e 55 dei viola.

Qui Fiorentina

Nella prima giornata di campionato la Fiorentina trova i primi tre punti dopo avere travolto il Genoa per 1-4 fuori casa. La formazione di Vincenzo Italiano parte subito con il piede giusto in questo inizio di campionato. Contro il Lecce i viola dovranno fare a meno di Antonín Barák, fermo per un'infezione virale fino circa a metà settembre, e di Gaetano Castrovilli, che resterà fuori rosa per tutto il 2023 per un intervento al legamento crociato.

Qui Lecce

Anche il Lecce domenica scende in campo dopo l'ottima prova contro la Lazio della prima giornata, quando è riuscito a ribaltare il punteggio e a vincere per 2-1 grazie alle reti di Almqvist all'85esimo e di Di Francesco all'87esimo. L'allenatore Roberto D'Aversa può contare sulla rosa al completo per affrontare al meglio una trasferta impegnativa.