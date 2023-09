Alle 20.45 Roma-Milan: i giallorossi provano a fermare l'impeto rossonero

Alle 20.45 Roma e Milan scendono in campo allo Stadio Olimpico. Nella scorsa stagione entrambi gli scontri diretti tra le due squadre si sono conclusi con un pareggio, 2-2 a San Siro e 1-1 a Roma. Su 176 partite giocate in Serie A i rossoneri ne hanno vinte 78, i giallorossi 45 e i pareggi sono stati 53, con 254 reti della squadra lombarda e 194 di quella capitolina.

Qui Roma

L'esordio della Roma in questa stagione di campionato non è stato dei più esaltanti, anche se i tifosi sperano che l'arrivo di Romelu Lukaku renda più aggressivo l'attacco giallorosso. Finora la squadra di José Mourinho ha portato a casa solo un pareggio, 2-2 con la Salernitana, mentre è stata sconfitta dal Verona per 2-1. I capitolini sono dunque fermi a quota 1 punto insieme a Bologna, Cagliari, Torino e Udinese. Contro il Milan Mourinho dovrà fare a meno di Tammy Abraham e Marash Kumbulla, entrambi fermi per una lesione al crociato, e di Renato Sanches per problemi muscolari.

Qui Milan

I rossoneri hanno iniziato il campionato con grande decisione, battendo il Bologna fuori casa per 0-2 e il Torino a San Siro per 4-1. Primi in testa con sei punti a pari merito di Napoli, Inter e Verona, gli uomini di Stefano Pioli ora sono attesi dalla sfida dell'Olimpico, sulla carta tutt'altro che semplice. A trainare finora la squadra milanese sono stati soprattutto il francese Olivier Giroud, con tre reti in due partite, e il croato Ivan Perišić, a quota due gol. A Roma Pioli non potrà invece schierare Ismaël Bennacer, che ha subito una lesione al ginocchio.