Alle 18.30 Sassuolo-Verona: l'Hellas sogna, neroverdi a caccia dei primi punti

Oggi, alle 18.30, Sassuolo e Verona si affrontano al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. In Serie A gli scontri diretti tra le due squadre sono stati in tutto 16, il primo nel 2013, con otto vittorie neroverdi, sei gialloblù e due pareggi, per un totale di 25 reti a testa.

Qui Sassuolo

Dopo le prime due giornate la squadra di Alessio Dionisi è ferma a zero punti, ultima in classifica insieme a Empoli e Lazio. Anche se gli emiliani hanno dovuto affrontare due sfide difficili, quella in casa contro l'Atalanta e quella al Diego Armando Maradona con il Napoli, perdendo entrambe per 2-0.

L'anno scorso i neroverdi hanno chiuso un campionato di tutto rispetto piazzandosi in 13esima posizione a quota 45 punti e ora i tifosi si aspettano una stagione che non sia da meno. Il Sassuolo affronta la gara contro il Verona con uno squalificato, Maxime Lopez, fuori per due giornate dopo avere insultato l'arbitro al sesto minuto della partita con il Napoli.

Qui Verona

Dopo essersi salvata vincendo per 1-3 lo spareggio salvezza contro lo Spezia, la squadra allenata da Marco Baroni è la vera sorpresa della nuova stagione. Grazie alle vittorie per 0-1 con l'Empoli e per 2-1 contro la Roma, l'Hellas è primo con sei punti a pari merito con Milan, Napoli e Inter.

Contro il Sassuolo non scenderà in campo Isak Hien, squalificato per un turno dopo l'espulsione nella gara con la Roma. Non ci sarà nemmeno Thomas Henry, che sta ancora recuperando dopo la rottura del crociato.