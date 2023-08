Non più arbitri "lontani" dalla loro sezione: il "romano" Doveri dirigerà i giallorossi

Niente più “sospetti” di arbitraggi condizionati dal territorio. E' una designazione a suo modo storica quella di Daniele Doveri per Verona-Roma , anticipo della seconda giornata di serie A in programma sabato al "Bentegodi" alle 20.45. Viene designato, infatti, un arbitro appartenente alla sezione della stessa città di una delle due squadre coinvolte: Doveri, infatti, è della sezione di Roma 1.

Cade, dunque, il vincolo della territorialita' per le designazioni anche se già nel recente passato erano state fatte delle scelte in questa direzione, come le designazioni di Irrati di Pistoia per l'ultima finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Inter, o di Simone Sozza di Seregno per Inter-Roma nell'aprile 2022, o Inter-Napoli di campionato dello scorso gennaio. Tra i fischietti selezionati per la seconda giornata c'e' anche Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, chiamato a dirigere Lazio-Genoa.