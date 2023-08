Affare fatto tra la Lazio e Guendouzi: alle 16.30 atterra a Ciampino

Affare fatto tra la Lazio e Mattéo Guendouzi: oggi alle 16.30 il francese, ex centrocampista di Arsenal, Hertha Berlino e Olympique Marsiglia, atterra a Ciampino. Lo annuncia la società biancoceleste pubblicando su X la foto della folta capigliatura del calciatore e scrivendo soltanto: "CIA h 16:30".

Dopo l'atterraggio Guendouzi si recherà nella clinica Paideia per le visite mediche, quindi in serata dovrebbe firmare. Secondo i media francesi l'operazione sarebbe costata in totale 18 milioni di euro. Il Marsiglia incasserà anche il 10% da un'eventuale futura rivendita. Il contratto con Guendouzi durerà fino al 2028 e varrà 2,2 milioni di euro a stagione più bonus.